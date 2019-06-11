DGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? 2019 DGS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. DGS’de sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri yayınlandıktan sonra adaylar bilgilere ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak öğrenecekler.

DGS KONTENJAN LİSTELERİ

DGS sonrası puanlarını öğrenen adayların yapmaları gereken bir işlem daha var. O da okul tercihi. Tercihler yapıldıktan sonra ÖSYM tarafından adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirme işlemini gerçekleştiriyor. Aşağıdaki linkten ÖSYM tarafından en son yayınlanan ve İstanbul dahil tüm illerdeki üniversitelerin okul kontenjanlarının durumunu öğrenebilirsiniz…

DGS KONTENJAN LİSTELERİ İÇİN TIKLAYIN

DGS SINAV TAKVİMİ

30 Haziran Pazar günü yapılacak olan DGS'nin sonuçları için ÖSYM'den verilen tarih 25 Temmuz 2019. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sınavdan aldıkları puanları öğrenen adaylar tercih için hazırlanmaya başlayacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler.

DGS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Akademik not ortalamam nasıl ekleniyor?

İlgili sınavın kılavuzunda diploma notu hesaplanması kısmını inceleyebilirsiniz.

Kaç defa DGS ‘ye girme hakkım var?

Belirli bir sınırlama yok.

DGS'nin taban puanı kaçtır?

Belirlenmiş bir taban puanı bulunmamaktadır.

Geçen yıl DGS ile yerleştim, bölümümü değiştirmek istiyorum. DGS ‘ye girebilir miyim?

DGS ile bölüm değişikliği yapamazsınız, yatay geçiş için üniversiteler ile görüşmeniz gerekmektedir.