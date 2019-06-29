DGS sınav giriş belgelesi: DGS sınavı saat kaçta? ÖSYM’den saat uyarısı!

ÖSYM tarafından 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı çalışma hazırlıklarını tamamlayan adaylar DGS sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi DGS'de de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr'den öğrenilebilecek. Adaylar, 2019-DGS için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Haberimizden DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

DGS NE ZAMAN?

30 Haziran’da düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, 2019-DGS için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav 10.15 ‘te başlayacak ve 120 soru için adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınav saat 12.45 ‘de sona erecek.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ ADAYLARA GÖNDERİLMEYECEK

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

ÖSYM’DE DGS İÇİN UYARI

ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.