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DGS sınav giriş belgeleri yayımlandı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş yerleri belli oldu. Sayısal ve sözelden oluşacak sınav test şeklinde uygulanacak. Sonuçlar 25 Temmuz’da açıklanacak.

08:34 -
Haberler Eğitim
DGS sınav giriş belgeleri yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girecek adaylar için sınav yerleri belli oldu.  DGS sınav giriş belgelerine adaylar, ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak ulaşabilirler.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

DGS'YE GİRECEKLER İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı sınav kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise belgede yer alan SINAVA GİRİŞ KODU aday tarafından sınav kitapçığına yazıldıktan ve kodlandıktan sonra salondaki sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.

Sınava giriş belgesinin, sınav kitapçığının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi veya sınav kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, sınav kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 14:41 20.06.2019
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