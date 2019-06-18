DGS sınav giriş yerleri ve belgeleri yayımlandı mı?

Eğitim hayatlarına lisans programlarında devam etmek isteyen önlisans öğrencileri DGS’yi bekliyor. Adaylar sınava kısa bir süre kala DGS sınav giriş yerleri ve belgelerini araştırıyorlar. Sayısal ve sözelden oluşacak sınav test şeklinde uygulanacak. Testte 120 soru sorulacak. Sonuçlar 25 Temmuz’da açıklanacak. İşte DGS sınav giriş yerlerine dair detaylar…

DGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

30 Haziran'da yapılacak DGS'nin giriş belgelerinin 18-21 Haziran tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

Eski yılların sınav soru kitapçıklarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

DGS'YE GİRECEKLER İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı sınav kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise belgede yer alan SINAVA GİRİŞ KODU aday tarafından sınav kitapçığına yazıldıktan ve kodlandıktan sonra salondaki sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.

Sınava giriş belgesinin, sınav kitapçığının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi veya sınav kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, sınav kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.