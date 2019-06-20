2019 DGS sınav yerleri sorgulama ekranı: DGS sınav giriş belgeleri açıklandı!

Dikey Geçiş Sınavı'nın (2019-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş yerlerini kontrol edip sınav giriş belgelerine erişebilmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. ÖSYM AİS üzerinden sorgulanan giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar sisteme giriş yapmaları gerekiyor. 2019 DGS sınavı 30 Haziran’da düzenlenecek.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ



SINAVA GİRİŞ BELGESİ ADAYLARA GÖNDERİLMEYECEK

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.



ÇANTA VE BENZERİ EŞYALAR ALINMAYACAK

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

DGS HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR

DGS ile yerleştiğimizde 3. sınıftan devam edebilir miyim?

Yerleştiğiniz okul tarafından hangi döneme intibakınız yapılırsa o sınıftan başlarsınız.

ÖBP nasıl hesaplanıyor?

İlgili sınavın kılavuzundan başarı puanı hesaplama kısmını inceleyiniz

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin internet (www.osym.gov.tr) sayfasından takip ediniz.

DGS de kaç tane tercih hakkı var?

30 tercih hakkı bulunmaktadır.

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