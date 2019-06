DGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanır? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte puan hesaplama yöntemi

Önlisans mezunlarının, dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS), sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar şimdi de DGS soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. ÖSYM, DGS 2019 soru ve cevapları için henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM, DGS soruları ve cevap anahtarı için resmi bir açıklamada bulunmadı ancak geçtiğimiz yıl soru-cevap duyurusu sınav tarihinden 3 gün sonra yapılmıştı. Bu nedenle 30 Haziran tarihli DGS’nin soru ve cevaplarının 3 Temmuz’da erişime açılması bekleniyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorular ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? İşte, 2019 DGS ile ilgili merak edilenler ve yanıtları

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YÖNTEMİ

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.