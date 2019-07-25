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ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladı! İşte 2019 DGS sonuç sorgulama sayfası

Merakla beklenen DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

15:00 -
Haberler Eğitim
ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladı! İşte 2019 DGS sonuç sorgulama sayfası

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS SONUÇLARI SONUC.OSYM.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENİLECEK

DGS sınav sonuçları ÖSYM aday işlemleri üzerinden açıklandı. Sonuçları sorgulamak için TC kimlik numaralarını ve aday işlemleri sistemi şifrelerini girmeleri gerekecek.Aday şifresi sınava başvuru yaptığınızda sisteme giriş yaptığınız şifreyle aynı şifredir, bu şifreyi unuttuğunuz takdirde farklı yöntemlerle tekrar şifre edinebilirsiniz.

Son güncelleme: android-time 15:44 25.07.2019
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