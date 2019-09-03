DGS sonuçları için geri sayım başladı! 2019 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı tercihleri yapıldıktan sonra sonuç telaşı başlar. Üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar kılavuzda belirtilen üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yerleştirilecek. 28 Ağustos 2019 tarihinde sona eren tercih işlemlerinde eğitim hayatına devam etmek istediği fakülte ve bölümleri yazan öğrenciler yerleştirildikleri üniversiteye kayıtlarını gerçekleştirecek. Öğrenciler DGS tercih sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLANMA EKRANI

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih işlemleri 28 Ağustos'ta bitti. ÖSYM, DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak geçmiş yıllarda açıklanma tarihlerine göre 02 – 06 Eylül 2019 tarihleri arasında açıklanma ihtimali yüksek görülüyor.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM’nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz…