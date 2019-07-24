DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl sorgulanır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için beklenen güne saatler kaldı. DGS sonuçlarının açıklanması ile adaylar sınavdan aldıkları sayısal ve sözel netleri öğrenecek. Sınav sonuç kağıdında doğru ve yanlışların sayısı, ağırlıklı önlisans başarı puanı, sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları yazılı olacak. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 25 Temmuz’da erişime açılacak.

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DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri sekmesinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım’ sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle’ işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.