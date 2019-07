DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2019 DGS sonuçları ÖSYM sonuç ekranı…

Binlerce öğrenci bugün açıklanacak olan DGS sınav sonuçlarını bekliyor. ÖSYM, 2019 DGS sınav sonuçları için 25 Temmuz tarihini işaret etmişti ve beklenen tarih geldi. İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler sabırsızlıkla DGS sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM’nin sitesini ziyaret ediyor. DGS sonuçlarının bugün mesai saatleri içersinde açıklanması bekleniyor.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri sekmesinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım' sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle' işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.