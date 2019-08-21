DGS tercih kılavuzu 2019 yayında! DGS kontenjanları ve taban puanları…

DGS tercih kılavuzu yayınlandı, şimdi gözler boş kontenjanlar ve taban puanlarında. DGS tercihi yaparken ilk adım DGS tercih kılavuzunu detaylıca incelemek olancak öğrenciler tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS LİSANS KONTENJANLARI

DGS 2018 YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI

DGS 2019 SORU VE CEVAPLARI

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi, 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİHLERİNİN BAŞLADIĞINI ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “2019-DGS tercihleri alınmaya başlamıştır. Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında ‘ais.osym.gov.tr’ sayfamızdan yapabilirler. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim.”