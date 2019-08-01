DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Gözler DGS tercihlerinde…

DGS tercihleri henüz başlamadı. DGS tercih kılavuzu, taban puanları dikkatle incelendikten sonra okul tercihi yapılmalıdır. Adaylar yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolar'dan faydalanabilir. Ayrıca ÖSYM'nin açıklamasına göre; ‘Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur' Peki DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS'de sonuçların açıklanmasından birkaç gün sonra ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tercihler yapılacak.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS 2019 SORU VE CEVAPLARI

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI