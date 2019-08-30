DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülüyor. Öğrenciler DGS tercih sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih işlemleri 28 Ağustos’ta bitti. ÖSYM, DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM’nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz…

ÖSYM SONUÇ AÇIKLANMA EKRANI

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