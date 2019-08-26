DGS tercih sonuçları ne zaman? DGS tercihleri için son gün geliyor…

DGS tercihleri belirlenen süre içersinde DGS tercih kılavuzuna göre yapılacak. Öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce DGS kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemesi gerekiyor. Tercih işlemi, 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. DGS tercihlerinizi yapmak için haberimizdeki yer alan linke tıklayabilirsiniz. DGS tercih sonuçlarının ise 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİNDE BUNLARA DİKKAT!

Tercih kılavuzunu okuduktan sonra ÖSYM’nin DGS tercih sayfasından giriş yaparak gitmek istediğiniz okulları sıra ile seçmelisiniz. 1. sırada gitmek istediğiniz ilk okul olmalı. Aynı okuldan farklı bölümler seçecekseniz hepsini listeye ayrı ayrı eklemelisiniz. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görmelisiniz. Tercih süresi dolduktan sonra değişiklik yapamayacağınızı unutmayın.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.