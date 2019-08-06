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DGS tercihler nasıl yapılır? DGS tercih işlemleri…

Dikey geçiş sınavında tercih dönemi geldi. Sonuçların açıklanması ile adaylar okul puanlarını araştırmaya başladı. Henüz tercih kılavuzu yayınlanmadığı için DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ama adaylar aldıkları sözel, sayısal ya da eşit ağırlık puanlarla okul puanlarını karşılaştırabiliyor. İşte 2019 yılı DGS tercihi yapacakların bilmesi gerekenler...

09:17 -
Haberler Eğitim
DGS tercihler nasıl yapılır? DGS tercih işlemleri…

ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı ile ön lisans mezunları fakülte hayallerini gerçekleştiriyor. Kontenjanların üniversite sınavına nazaran çok daha az olduğu sınavda tercih ve yerleştirme dönemi de oldukça heyecanlı geçiyor. Adaylar sınavda 120 (sözel-sayısal) soruya yanıt veriyor. Ortaöğretim Başarı puanı da dikkate alınarak sözel ve sayısal puanlar belli oluyor. Aday gitmek istediği bölümün türüne göre sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puanını kullanıyor. Peki tercihler nasıl yapılıyor. İşte DGS tercihi yapmadan önce bilmeniz gerekenler…

2019 DGS KILAVUZ

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DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih kılavuzunu dikkatle okumak ilk kuraldır. Ayrıca Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Klavuzu okuduktan sonra mutlaka gitmek istediğiniz okul ve bölümün puanlarına göz atın. Mantıklı tercih yapmak hayal kırıklığınızı azaltacaktır. Tabi ‘ben burayı tutturamam’ diye de düşünmeyin. Tercih kılavuzunu okuduktan sonra ÖSYM’nin DGS tercih sayfasından giriş yaparak gitmek istediğiniz okulları sıra ile seçmelisiniz. 1. sırada gitmek istediğiniz ilk okul olmalı. Aynı okuldan farklı bölümler seçecekseniz hepsini listeye ayrı ayrı eklemelisiniz. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görmelisiniz. Tercih süresi dolduktan sonra değişiklik yapamayacağınızı unutmayın.

Son güncelleme: android-time 09:18 06.08.2019
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