DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS 2019 kılavuzu yayınlandı DGS tercihi nasıl yapılacak?

2019 DGS tercih işlemleri başladı, 28 Ağustos’ta ise sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar. İşte DGS 2019 tercih kılavuzu…

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih kılavuzunu dikkatle okumak ilk kuraldır. Ayrıca Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Klavuzu okuduktan sonra mutlaka gitmek istediğiniz okul ve bölümün puanlarına göz atın. Mantıklı tercih yapmak hayal kırıklığınızı azaltacaktır. Tabi ‘ben burayı tutturamam’ diye de düşünmeyin.

Tercih kılavuzunu okuduktan sonra ÖSYM’nin DGS tercih sayfasından giriş yaparak gitmek istediğiniz okulları sıra ile seçmelisiniz. 1. sırada gitmek istediğiniz ilk okul olmalı. Aynı okuldan farklı bölümler seçecekseniz hepsini listeye ayrı ayrı eklemelisiniz. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görmelisiniz. Tercih süresi dolduktan sonra değişiklik yapamayacağınızı unutmayın.

DGS TERCİHLERİNİN BAŞLADIĞINI ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “2019-DGS tercihleri alınmaya başlamıştır. Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında ‘ais.osym.gov.tr' sayfamızdan yapabilirler. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim.”