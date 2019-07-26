DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS’de tercih heyecanı sonuçların açıklanmasının ardından başladı. Alınan puan ve okul kontenjanları da göz önünde bulundurularak ilgili okulların bir önceki yıl en az ve çok kaç puanla öğrenci aldığına bakmak faydalı olacaktır. Hedeflenen okulları incelerken sınavdan alınan puan belli olduğu için gerçekçi tercih yapmak önemlidir. Peki DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır?

DGS TERCİH KILAVUZU

DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, gelecek hafta tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS 2019 SORU VE CEVAPLARI

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS’de sonuçların açıklanmasından birkaç gün sonra ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tercihler yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.