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DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS sonuçlarının ardından DGS tercihleri büyük önem taşıyor. DGS tercihi yaparken ilk adım DGS tercih kılavuzunu detaylıca incelemek olmalıdır. DGS tercih kılavuzu, taban puanları dikkatle incelendikten sonra okul tercihi yapılmalıdır. Adaylar yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan Tablolar’dan faydalanabilir. Ayrıca ÖSYM’nin açıklamasına göre; ‘Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur’ Peki DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

08:27 -
Haberler Eğitim
DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS’de tercih heyecanı sonuçların açıklanmasının ardından başladı. Alınan puan ve okul kontenjanları da göz önünde bulundurularak ilgili okulların bir önceki yıl en az ve çok kaç puanla öğrenci aldığına bakmak faydalı olacaktır. Hedeflenen okulları incelerken sınavdan alınan puan belli olduğu için gerçekçi tercih yapmak önemlidir. Peki DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır?

DGS TERCİH KILAVUZU

DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, gelecek hafta tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS 2019 SORU VE CEVAPLARI

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

DGS sonuÃ§ sorgulama iÃ§in gÃ¶zler ÃSYM sayfasÄ±nda! DGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS’de sonuçların açıklanmasından birkaç gün sonra ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tercihler yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

Son güncelleme: android-time 08:28 26.07.2019
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