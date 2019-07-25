DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu ve DGS tercihleri hakkında bilinmesi gerekenler…

DGS tercihi yaparken ilk adım DGS tercih kılavuzunu detaylıca incelemek olmalıdır. DGS tercih kılavuzu, taban puanları dikkatle incelendikten sonra okul tercihi yapılmalıdır. Adaylar yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan Tablolar’dan faydalanabilir. Ayrıca ÖSYM’nin açıklamasına göre; ‘Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur’ Peki DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

DGS TERCİH KILAVUZU

NOT: 2019 tercih kılavuzu DGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanacaktır.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

DGS TERCİH SAYFASI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sınavı, 30 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. DGS sınav sonuçları, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tercihler yapılacak.