DGS tercihlerinde son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS tercihleri sürerken DGS tercih sonuçları da merakla bekleniyor. DGS tercih kılavuzu yayınlanmasının ardından üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar boş kontenjanlar ve taban puanları inceleyerek DGS tercihi yapacak. Öğrenciler tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirecek. DGS tercihlerinin 28 Ağustos’ta bitmesinin ardından tercih sonuçlarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİHLERİNDE BUNLARA DİKKAT!

Tercih kılavuzunu okuduktan sonra ÖSYM'nin DGS tercih sayfasından giriş yaparak gitmek istediğiniz okulları sıra ile seçmelisiniz. 1. sırada gitmek istediğiniz ilk okul olmalı. Aynı okuldan farklı bölümler seçecekseniz hepsini listeye ayrı ayrı eklemelisiniz. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görmelisiniz. Tercih süresi dolduktan sonra değişiklik yapamayacağınızı unutmayın.