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DGS tercihlerinde son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu yayımladı. Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına yerleşecek olanlar için tercih dönemi sürüyor. Adaylar öğrenimlerini lisans düzeyine tamamlamak için DGS tercih kılavuzunu inceleyecek ve üniversite tercihlerini tamamlayacak. Peki DGS tercihleri için son gün ne zaman?

21:18 -
Haberler Eğitim
DGS tercihlerinde son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS tercihleri sürerken DGS tercih sonuçları da merakla bekleniyor. DGS tercih kılavuzu yayınlanmasının ardından üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar boş kontenjanlar ve taban puanları inceleyerek DGS tercihi yapacak. Öğrenciler tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirecek. DGS tercihlerinin 28 Ağustos’ta bitmesinin ardından tercih sonuçlarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS 2019 kÄ±lavuzu yayÄ±nlandÄ± DGS tercihi nasÄ±l yapÄ±lacak?

DGS TERCİHLERİNDE BUNLARA DİKKAT!

Tercih kılavuzunu okuduktan sonra ÖSYM'nin DGS tercih sayfasından giriş yaparak gitmek istediğiniz okulları sıra ile seçmelisiniz. 1. sırada gitmek istediğiniz ilk okul olmalı. Aynı okuldan farklı bölümler seçecekseniz hepsini listeye ayrı ayrı eklemelisiniz. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görmelisiniz. Tercih süresi dolduktan sonra değişiklik yapamayacağınızı unutmayın.

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