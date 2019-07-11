Diyanet Hafızlık sınav sonuçları açıklandı! DİBBYS | EHYYS sonuç sorgulama ekranı…

Hafızlık sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 70 puan alan adayın başarılı sayılacağı hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden TC Kimlik Numarası ile öğrenilebilecek.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI

HAFIZLIK SINAVI BAŞARI NOTU 70

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.