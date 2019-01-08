Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kar yağışının ara ara devam edeceği öğrenildi. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da yarın sabaha kadar kar yağışı bekleniyor. Birçok köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Peki Diyarbakır, Batman ve Mardin'de okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

Yurtta kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Peki Diyarbakır, Batman ve Mardin’de okullar tatil mi?

MARDİN’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mardin’de okullar henüz tatil edilmedi. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde olacak.

DİYARBAKIR’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır Valiliği konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak yapar yapmaz haberimizdeki yerini alacak.

BATMAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Batman’da okullar henüz tatil değil. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı zaman haberimizde olacak.

Batman’ın Gercüş ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan öğrencileri taşıyan servis aracı kurtarıldı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Vergili ve Yemişli köylerinden taşımalı eğitimle Koçak Ortaokuluna giden öğrencileri taşıyan Yusuf Aslan’ın kullandığı servis aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Sürücü Aslan’ın durumu yetkililere bildirmesi üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak, 10 öğrencinin bulunduğu aracı kurtardı.

Aslan, sabah servis aracına zincir takarak çocukları okula götürdüğünü, dönüşte kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapandığını belirterek, “Karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtı. Köye ulaştık. Ekiplere teşekkür ederim.” dedi.

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