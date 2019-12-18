Doğa Koleji İTÜ Vakfı’na mı satıldı?

Milli Bakanı Ziya Selçuk, ilgili taraflarla, kurumlarla, şahıslarla temaslarının yürüdüğüne işaret etti ve şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığının yetkisi ve sorumluluğu sadece belirli kuralların işlememesi halinde belirli kurumların faaliyetinin sonlandırılmasıyla sınırlı. Ama biz bu yetkimizin sınırlılığına bakarak çok sınırlı davranışlar da sergilemek istemiyoruz. Çünkü çocuklarımız, öğretmenlerimiz önemli. Binlerce öğretmenimizin bir şekilde görevi söz konusu. Bu nedenle de biz bu meselenin çocuklarımızın, öğretmenlerimizin lehine sonuçlanması için dikkatle takibindeyiz.”

İTÜ VAKFI HAKKINDA

İTÜ Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin daha fazla güçlenmesi ve çağdaş düzeye ulaşması için maddi ve manevi katkılarda bulunmak temel amacıyla 4 Nisan 1984 tarihinde kurulmuştur.