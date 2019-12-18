Doğa Koleji’nin sahibi kimdir?

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu’dur. Saçaklıoğlu, Metal Varlık Yönetimi A.Ş. de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Saçaklıoğlu, Doğa Koleji’nin devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili yapığı açıklamada, “Öğrencileri resmi okula yerleştirme planımız hazır. Ekonomik büyüklük satış ve devir işlerini uzatıyor. Kamu kaynaklarıyla özel kurum kurtarma planımız yok. Satış ve devir işlemleri sürüyor. Kısa sürede satışla ilgili olumlu sonuç bekliyoruz” dedi.

Doğa Koleji’ni satın almak için okulun lisanslı 49 kurucusu teklif yaptı. Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60'ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül’e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular.

49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.

Kurucular kurulu adına görüşmelerde bulunan Nevşehir Doğa Koleji’nin franchise sahibi Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Biz bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Mağduriyetleri gidermek istiyoruz. Bu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk” diye konuştu.