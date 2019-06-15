Dünya haritası üzerinde Umman nerede? YKS sorusu…

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç sabah saatlerinde TYT için ter döktü. Birbirinden zorlu sorulara yanıt verenler sınav çıkışısında cevapları araştırmaya başladı. Sorular arasında en çok merak edilenlerin başında ise Coğrafya bölümünde yer alan dünya haritası içeren sorular oldu.

DÜNYA HARİTASINDA UMMAN NEREDE?

“Dünya haritası üzerinde ortalama yaşam beklentisi yaş aralıkları renklendirilerek verilmiştir. Sarı renki olan 75-79 aralığında olan ülkelerden hangisi aşağıdaki yanıtlar arasında yer almaktadır?” sorusunda dünya haritası bilgisine hakim olmayan öğrenciler oldukça zorlandı. Peki Umman nerede?