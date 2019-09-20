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DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) başvurusu nasıl yapılır? EBA kurs kayıt ekranı…

Okullarda aldıkları eğitimlere ek olarak destekleme kursları almak isteyen öğrenciler, E Kurs başvuru ekranı ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. Öğrenciler ve öğretmenlerin ayrı başvuru tarihlerinin bulunduğu 2019 DYK sistemi ile merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte EBA kurs kayıt detayları...

12:22 -
Haberler Eğitim
DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) başvurusu nasıl yapılır? EBA kurs kayıt ekranı…

Destekleme ve yetiştirme kursları için kayıt tarihleri geldi. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler işlemlerini 19 Eylül – 23 Eylül arasında gerçekleştirecek. Okullarda aldıkları eğitimlere ek olarak destekleme kursları almak isteyen öğrenciler e Kurs başvuru ekranı ile işlemlerini yapabilecek. İşte ayrıntılar…

EBA KURS KAYIT NASIL YAPILIR?

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

E KURS ÖĞRENCİ BAŞVURU EKRANI

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Son güncelleme: 12:25 20.09.2019
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