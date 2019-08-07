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e Devlet çırak öğrenci devamsızlık sorgulama: Çıraklıkta devamsızlık kaç gündür?

Çırak öğrenciler okulda olduğu gibi devamsızlıklarına dikkat etmeliler. Toplam çıraklık eğitimi süresinde yıllık izin dışındaki iki aydan fazla yapılan devamsızlıklar çıraklık eğitimi süresine eklenir. Peki çıraklıkta devamsızlık hakkı süresi kaç gündür? E devlet'ten çırak öğrenci devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? İşte E devlet çırak devamsızlığı sorgulama sayfası...

Sozcu.com.tr
09:27 -
Haberler Eğitim
e Devlet çırak öğrenci devamsızlık sorgulama: Çıraklıkta devamsızlık kaç gündür?

Öğrenciler çıraklıkla pratik eğitim almaya başlarlar. Okulda görülen teorik eğitim burada pratiğe dökülür. Çıraklık, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları iş süreci içerisinde öğrenmek üzere bir usta yanında çalışan işçi anlamına gelir. Okuldaki eğitimden farklı olsa da bazı kurallar okuldaki ile aynıdır. Bu kurallardan biri de devamsızlık sınırıdır. Devamsızlığı yasal sınırı aşan adayların merkez ile ilişiği kesilir ve sigorta prim ödemeleri durdurulur. e Devlet Kapısı üzerinden yapılan devamsızlıklar öğrenilebilir.

ÇIRAK ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.
– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Çırak Öğrenci Devamsızlık Bilgileri Sorgulama” yazın (https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-cirak-ogrenci-devamsizlik-bilgileri-sorgulama)
– Açılan sayfada kişisel eğitim bilgilerinizi görüntüleyecekseniz.

ÇIRAKLIKTA DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN OLABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre; teorik eğitimle ilgili devamsızlıkların hesaplanmasında ders saati sayısı esas alınır. En fazla devamsızlık her ders için bir haftada gördükleri toplam teorik eğitim süresinin dört katını geçemez. Öğrenciler çıraklıktaki devamsızlıklarını e Devlet üzerinden kontrol edebilirler. Ayrıca bir yıl içinde sağlık raporuna dayalı hastalık ve yıllık izin dışında olmak ve işletmece uygun görülmek kaydıyla 15 iş gününü geçmeyen devamsızlıklarına izin verilebilir. Doğal afet, anne, baba ve kardeş ölümü nedeniyle eğitime devam edemeyenler bu sürelerde özürlü izinli sayılırlar.

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