E-Okul giriş ekranı: E-Okul ders programı sorgulama

Öğrenciler e Okul sistemi üzerinden ders programı nasıl sorgulanır araştırıyor. Okulların açılmasına bir gün kala öğrenciler ders programlarını e-Okul girişi yaparak öğrenecekler. Peki e Okul girişi nasıl yapılır?
Aşağıdaki link üzerinden e Okul’a giriş yapabilirsiniz…
Ders programını öğrenmek isteyenler ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor. Herhangi bir arama motorunda E-Okul'a giriş yapmak mümkün.
E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?
e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;
Devamsızlık sorgulama
Yazılı sonuçları
Sözlü sonuçları
Karne notları
Haftalık ders programları