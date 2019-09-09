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E-Okul giriş ekranı: E-Okul ders programı sorgulama

E-Okul sistemine akın ediyor. e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB'im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS'de toplanmıştı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. İşte e-Okul giriş ekranı ve ders programı sorgulama...

20:04 -
Haberler Eğitim
E-Okul giriş ekranı: E-Okul ders programı sorgulama

Öğrenciler e Okul sistemi üzerinden ders programı nasıl sorgulanır araştırıyor. Okulların açılmasına bir gün kala öğrenciler ders programlarını e-Okul girişi yaparak öğrenecekler. Peki e Okul girişi nasıl yapılır?

Aşağıdaki link üzerinden e Okul’a giriş yapabilirsiniz…

E OKUL GİRİŞ LİNKİ

Ders programını öğrenmek isteyenler ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor. Herhangi bir arama motorunda E-Okul'a giriş yapmak mümkün.

e-Okul Ã¶Ärenci giriÅ ekranÄ±: MEBBÄ°S e-Okul VBS giriÅi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

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