e-Okul giriş ekranı: Karne notları e Okul’a girildi mi? İşte takdir teşekkür hesaplama detayları…

E Okul’da güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgileri sorgulamak isteyen veliler ve öğrenciler yazılı ve sözlü puanlarına göre takdir ya da teşekkür alıp alamadığını hesaplamak istiyor. E okul'da yer alan VBS sayesinde https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gerekli bilgileri girerek öğrencilerin eğitim hayatı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkün. İşte karne günü yaklaşırken e Okul not sorgulama ekranı...

Karnelerin alınmasına kısa süre kala öğrenciler e Okul sistemi üzerinden karne notlarına dair detayları araştırıyor. Son yazılıların açıklanmasıyla karnelere geçecek notlar da belirlenmiş oluyor. E okul üzerinde takdir teşekkür hesaplama yaparken dikkat edilmesi gereken konuların başında ise devamsızlık geliyor. Peki e Okul öğrenci giriş ekranına nasıl ulaşabiliriz? e Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

MEB'im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS'de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden e Okul’a giriş yapabilirsiniz…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

GEÇEN SENE E-OKUL SİSTEMİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK OLMUŞTU

Dönem dönem öğrencilerin ve velilerin e-Okul sistemine olan ilgilerinin artması nedeniyle e-Okul giriş sisteminde önemli yoğunluklar yaşanıyor ve kısa süreli yavaşlamalar meydana gelebiliyor.

E-OKUL'A MOBİL CİHAZDAN GİRERKEN DİKKAT!

Geçtiğimiz yıllarda BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’dan uyarılarda bulunmuştu. Mobil uygulama mağazalarında yer alan sahte uygulamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Sayan, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Mobil uygulama mağazalarında vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde etmeye yönelik olarak bazı uygulamalar yer almakta. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamadan 32’sinin sahte olduğunu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiğini tespit ettik. İsmi SGK, HGS, E-Okul olan sahte uygulamalardan 32’sinin vatandaşların verilerini alabildiğini tespit ettik ve bu uygulamalar kurulum esnasında gereksiz izin istemekte, kişisel verilere ulaşabilmekte. Bir diğer sahtecilik uygulaması da bankacılık uygulamalarında görülüyor. Kişilerin SMS bilgisine kadar erişim izni alan sahte uygulamalar bankacılık uygulamalarındaki bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerine ulaşmasına yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız sadece bilenen mecralardan bu uygulamaları indirmeli, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için ise indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine bakması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum.”