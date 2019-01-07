e-Okul giriş: Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin artık okula gitmeden öğrencilerin notlarını öğrenmelerini sağlayan e-Okul sistemini kurdu. Anne babalar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde çocuklarının notlarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenebiliyorlar. Peki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır? İşte e-Okul giriş ekranı...

Milyonlarca öğrenci bir dönemin daha sonuna yaklaşırken yazılıların stresini yaşıyor. Anneler ve babalar çocuklarının karnelerinin kendileri için sürpriz olmaması için şimdiden bilgi edinmek istiyor. Teknoloji sayesinde internetten öğrencilerin notlarını öğrenmek artık çok kolay. e-Okul devamsızlık ve not bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler MEBBİS e-Okul öğrenci girişinin yeni sistemini araştırıyor. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek.Peki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır? İşte merak edilen ayrıntılar…

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI TIKLA

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE (VBS) NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.