E-Okul LGS başvuru ekranı: LGS başvuruları nasıl yapılır? İşte e-Okul girişi…

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav (LGS )başvuru ve uygulama kılavuzu açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 1 Haziran’da yapılacak merkezi sınav başvuruları, bugünden itibaren 14 Nisan’a kadar alınacak. Haberimizden LGS başvuruları ile ilgili detaylara ve e-Okul LGS başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Liseye Geçiş Sınavı başvuru şartlarını içeren LGS 2019 kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan kılavuza göre başvuru şartları şöyle:

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

E-OKUL LGS BAŞVURU EKRANI

LGS BAŞVURU KILAVUZU

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

LGS başvuru süreci Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2019 kılavuzunda şu şekiklde ifade edildi:

“Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.”

Özetleyecek olursak öğrenciler veya öğrenciler adına velileri e-Okul sistemi üzerinden 14 Nisan tarihine kadar LGS’ye başvurabilecekler. Ancak öğrencilerin bilgilerini okul müdürlüklerine güncelletmeleri gerekmektedir.