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E-Okul MEB giriş: E-Okul giriş nasıl yapılır? İşte yazılı notları öğrenme ekranı…

Okulların kapanmasına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci bir yıl boyunca yazılılar, sözlüler ve ödevler için ter döktü. Sınavlar yavaş yavaş sona eriyor. Karnede sürpriz yaşamak istemeyen öğrenciler ve aileler E-Okul MEB uygulaması ile öğrencinin öğrenim hayatına ilişkin detaylı bilgi edinebilirler. Peki E-Okul giriş nasıl yapılır? İşte E-Okul hakkında bütün detaylar...

18:11 -
Haberler Eğitim
E-Okul MEB giriş: E-Okul giriş nasıl yapılır? İşte yazılı notları öğrenme ekranı…

Günümüzde ebeveynler E-Okul uygulaması sayesinde okula gitmeden çocuklarının not ve devamsızlık bilgilerini öğrenebiliyorlar. Sınavların bitişi ile öğretmenler E-Okul sistemine notları girmeye başladı. Hem öğrenciler hem de veliler E-Okul’dan bilgi almak istiyor. Aşağıda yer alan linkten E-Okul sistemine giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL MEB GİRİŞ EKRANI (E-OKUL VBS)

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 70,00 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi, 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi verilir. Üç yıl art arda takdir belgesi almış olan öğrenciler de başarılarından dolayı üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

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