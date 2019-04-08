e-Okul MEB giriş ekranı: Sınav sonuçları ve devamsızlık nasıl öğrenilir?

e-Okul Veli Bigilendirme Sistemine internetten giriş yapılarak öğrencilerin not ve devamsızlık bilgileri öğrenilebilir. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)’ne giriş yapabilmek için öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci numarası bilgilerine ihtiyacınız var. İşte e-Okul VBS giriş ekranı…

E-OKUL MEB GİRİŞ EKRANI

E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir.

E-OKUL YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

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ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş' seçeneğine tıkayınız.