E Okul not girişi kapandı mı? E Okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Yazılı ve sözlü notlarını merak eden öğrenci ve veliler e okul girişi yaparak karne notlarını öğrenebiliyor. Veliler de e okul VBS girişi ile sorgulayabiliyor. E okul not girişi ne zaman kapanacak merak eden öğrenciler kesin sonuçlar üzerine takdir teşekkür hesaplaması yapmak istiyor. "e Okul kapanacak mı?" "e Okul ne zaman kapanacak?" gibi soruların cevabına ve haberimizden e-okul VBS sistemine girişi yapabilirsiniz...

Okulların 15 tatiline girmesine kısa bir süre kala veliler öğrencilerin devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor. Eskiden yaşanan karne heyecanının yerini e-Okul'da açıklanan notlar alıyor. e Okul'un kapanacağına dair söylentiler gerçeği yansıtmazken e Okul'un kapanma sadece not girişi üzerinde olacak. Peki veliler e Okul VBS sistemine nasıl giriş yapabilir? İşte e okul hakkında merak edilenler…

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 18 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

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TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.