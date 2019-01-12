E Okul not girişi ne zaman kapanacak? E Okul VBS girişi nasıl yapılır?

e Okul'da yazılı ve sözlü notu sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler VBS girişi ile sorgulayabiliyor. Takdir teşekkür hesaplaması yapan öğrenciler ise e okul not girişi ne zaman kapanacak merak ediyor. Haberimizden e-Okul öğretmen ve öğrenci girişi ekranına ve e-Okul hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.

E Okul sistemine yazılı ve sözlü sonuçlarının açıklanması ile girişler arttı. VBS ile yazılı ve sözlü notu sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. e-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebiliyor. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası gerekli.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 18 Ocak’tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.