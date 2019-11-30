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e Okul sınav sonuçları: e Okul VBS giriş ekranı ve devamsızlık bilgileri…

E-Okul sistemine akın ediyor. e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB’im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS’de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. İşte e-Okul'da yeni sistem ve detaylar…

08:33 -
Haberler Eğitim
e Okul sınav sonuçları: e Okul VBS giriş ekranı ve devamsızlık bilgileri…

Öğrenciler e Okul sistemi üzerinden devamsızlık ve ders notları nasıl sorgulanır konularını araştırıyor. Okulların açılmasına bir gün kala öğrenciler ders programlarını e-Okul girişi yaparak öğrenecekler. Peki e Okul girişi nasıl yapılır?

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ

e-Okul Ã¶Ärenci giriÅ ekranÄ±: MEBBÄ°S e-Okul VBS giriÅi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?


E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

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