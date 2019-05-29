e-Okul sistemine nasıl girilir? İşte e okul takdir, teşekkür hesaplama

Okulların tatil olmasına kısa bir süre kala e-okul VBS sisteminde yoğunluk yaşanıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılı son sözlü ve yazılı sınav sonuçları açıklandıkça veliler ve öğrenciler e okul VBS sistemine akın ediyor. Peki e okul sistemine nasıl giriş yapılır? İşte takdir, teşekkür hesaplama yöntemi…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ



E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Veliler öğrencilerin devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor. Haberimizden e-Okul öğretmen ve öğrenci girişi ekranına ve e-Okul hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz…

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YÖNTEMİ

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 70,00 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi, 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi verilir. Üç yıl art arda takdir belgesi almış olan öğrenciler de başarılarından dolayı üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.