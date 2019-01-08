e Okul takdir teşekkür hesaplama sistemi değişti! e Okul VBS giriş nasıl yapılır?

E okul üzerinden takdir teşekkür hesaplama yapacak olanlar , sınav sonuçları, sözlü notları ve karne notu sorgulamaları yaparken devamsızlıklarına da dikkat etmesi gerekiyor. E okul'da yer alan VBS sayesinde https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gerekli bilgileri girerek öğrencilerin eğitim hayatı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkün. E okul ve VBS hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

E Okul’da güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgileri sorgulamak isteyen veliler ve öğrenciler yazılı ve sözlü puanlarına göre takdir ya da teşekkür alıp alamadığını hesaplamak istiyor. E okul üzerinde takdir teşekkür hesaplama yaparken dikkat edilmesi gereken konuların başında ise devamsızlık geliyor. Peki e Okul öğrenci giriş ekranına nasıl ulaşabiliriz? e Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğinin ardından takdir teşekkür hesaplama işlemi de değişiklik gösterdi. Buna göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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10 GÜNÜN ÜZERİNDEN ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK YAPANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.