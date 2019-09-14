E-Okul VBS giriş: E Okul ders programı öğrenme

Öğrenciler e-Okul sistemine akın ediyor. e Okul VBS sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB’im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS’de toplanmıştı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. İşte e-Okul giriş ekranı ve ders programı sorgulama…

Aşağıdaki link üzerinden e Okul'a giriş yapabilirsiniz…

E OKUL GİRİŞ LİNKİ

Ders programını öğrenmek isteyenler ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor. Herhangi bir arama motorunda E-Okul’a giriş yapmak mümkün.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları