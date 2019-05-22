e-Okul sistemine nasıl girilir? İşte e okul takdir, teşekkür hesaplama

Okulların tatil olmasına kısa bir süre kala e-okul VBS sisteminde yoğunluk yaşanıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılı son sözlü ve yazılı sınav sonuçları açıklandıkça veliler ve öğrenciler e okul VBS sistemine akın ediyor. Peki e okul sistemine nasıl giriş yapılır? İşte takdir, teşekkür hesaplama yöntemi…

E OKUL GİRİŞ SİSTEMİ DEĞİŞTİ

MEB’in tüm elektronik hizmetleri MEBBİS’de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden e Okul'a giriş yapabilirsiniz…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları