e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS): e-Okul not girişi kapandı mı?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kaldı. Karnelerin sürpriz olmamasını isteyen ve çocuklarının notlarını şimdiden öğrenmek isteyen veliler e-Okul sistemine giriş yapmak istiyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde anneler babalar öğrencilerin okul durumu hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? İşte merak edilen bütün e-Okul ayrıntıları...

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine girebilmek için öğrencinin TC kimlik numarası, öğrenci numarası ve şifre gerekiyor. Sisteme girişi sağlayan veliler, yazılı ve sözlü notlarını ayrıca devamsızlık bilgilerini öğrenebiliyor. Öğrenciler ise ortalamalarına bakıp takdir mi yoksa teşekkür mü alabileceklerini tahmin edebiliyorlar. e-Okul sistemine bütün yazılı ve sözlü notları girildiği takdirde öğrencilerin karne notları da netleşmiş olacak. Milyonlarca öğrenci 18 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. İşte e-Okul VBS giriş ekranı…

E-OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

İLGİLİ HABER 15 tatil ne zaman? MEB iş takvimine göre sömestr tatiline çok az kaldı...

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 18 Ocak’tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.