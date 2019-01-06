E Okul VBS’ye nasıl giriş yapılır? E okul yazılı sonuçları nasıl öğrenilir?

15 tatile kısa bir süre kala E okul ile veliler, yazılı sonuçlarını ve devamsızlık bilgisini öğrenmek istiyor. E okul'da yer alan VBS sayesinde https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gerekli bilgileri girerek öğrencilerin eğitim hayatı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkün. Peki, e-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır? e Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e Okul VBS ile velilerin de hayatını kolaylaştırıyor. Çocuklarının okulunda devamsızlığını, yazılı sonuçlarını, sözlü sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler, E Okul sisteminde yer alan VBS ile ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Peki e Okul öğrenci giriş ekranına nasıl ulaşabiliriz? e Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. Sınav sonuçları dışında bir çok bilgi de e Okul’da. Peki e Okul girişi nasıl yapılır?

E OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, artık MEBBİS adresinden erişim sağlanacak. e-Okul devamsızlık ve not bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler MEBBİS e-Okul öğrenci girişinin yeni sistemini araştırıyor. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek.

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E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş' seçeneğine tıkayınız.