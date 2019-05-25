E Okul VBS’ye nasıl giriş yapılır? Karne notlarından takdir teşekkür hesabı…

Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e Okul VBS ile velilerin de hayatını kolaylaştırıyor. Artık eskiden yaşanan karne heyecanının yerini e-Okul’da açıklanan notlar aldı. Veliler de VBS girişi ile öğrencilerin tüm eğitim bilgilerini sorgulayabiliyor. İşte e okul giriş ekranı…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ



E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Veliler öğrencilerin devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor. Haberimizden e-Okul öğretmen ve öğrenci girişi ekranına ve e-Okul hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz…

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 70,00 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi, 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi verilir. Üç yıl art arda takdir belgesi almış olan öğrenciler de başarılarından dolayı üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.