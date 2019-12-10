E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı: E-Okul giriş nasıl yapılır?

e-Okul sistemi sayesinde hem öğrenciler hem de veliler, öğrencilerin not, devamsızlık gibi bilgilerine erişebiliyor. e-Okul sistemine girebilmek için öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci numarası gerekiyor. İşte e-Okul e-Okul VBS/öğrenci giriş ekranı…

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

E-OKUL VBS'YE NASIL GİRİLİR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.