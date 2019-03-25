E-okul veli bilgilendirme sistemi: E-okul VBS devamsızlık ve sınav sonuçları sorgula

Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e Okul veli bilgilendirme sistemi ile velilerin de hayatını kolaylaştırıyor. Çocuklarının okulunda devamsızlığını, yazılı sonuçlarını, sözlü sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler, E Okul sisteminde yer alan VBS ile ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Peki e Okul’a nasıl girilir? e Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Herhangi bir arama motorunda E-Okul’a giriş yapmak mümkün. T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmesi gerekiyor. Giriş butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine erişmiş olacaksınız.
e-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.
Aşağıdaki link üzerinden e Okul'a giriş yapabilirsiniz…
E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?
e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;
Devamsızlık sorgulama
Yazılı sonuçları
Sözlü sonuçları
Karne notları
Haftalık ders programları
E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR
E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;
Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.
Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.
Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.
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