E-Okul’da yazılı sonuçları açıklandı mı? E Okul girişi ile karne notları sorgulama

E-Okul öğrencilerin ve velilerin hayatında büyük kolaylıklar sağlıyor. Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala e-Okul'da sınav sonuçları ve karne notları da bir bir açıklanıyor. Peki e-Okul girişi nasıl yapılır, karne notu nasıl öğrenilir?

Öğrencilerin dönem sonlarında tatil heyecanı kadar büyük bir diğer heyecanı ise karneleri alacak olmaları. Öğrenciler artık karne gününü beklemeden e-Okul girişi yaparak karne notlarını öğrenebiliyor. Aynı zamanda e-Okul’da bir çok başka bilgi de yer alıyor. haberimizden e-okul VBS sistemine girişi yapabilir ve e Okul ile ilgili ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 70,00 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi, 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi verilir. Üç yıl ard arda takdir belgesi almış olan öğrenciler de başarılarından dolayı üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

GEÇEN SENE E-OKUL SİSTEMİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK OLMUŞTU

Dönem dönem öğrencilerin ve velilerin e-Okul sistemine olan ilgilerinin artması nedeniyle e-Okul giriş sisteminde önemli yoğunluklar yaşanıyor ve kısa süreli yavaşlamalar meydana gelebiliyor.

e-Okul sistemine giriş yapmak isteyenler haberimizde yer alan bilgilerden faydalanabilirler. e-Okul sistemine girebilmek için TC kimlik numarası ve şifre girmek gerekiyor, veliler aynı zamanda çocuklarının öğrenci numarasını da bilmek zorunda. e-Okul sistemi 2007 yılından beri kullanımda.