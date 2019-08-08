EBA kurs başvurusu nasıl yapılır? EBA yaz kursları kaç gün, kaç saat? szcu6

Eğitim Öğretim döneminin sona ermesi ile öğrenciler yaz tatilinde, yeni bilgiler öğrenme, dinlenme ya da eksiklerini giderme fırsatı buluyor. Yıl boyunca öğrencilerin bilgiye kolay erişmesini sağlayan EBA yani

Eğitim Bilişim Ağı yaz ayında da kursları ile öğrencilere yardımcı oluyor. Peki EBA kurslarına nasıl başvurulur? Dersler kaç saat ve kaç gün sürer?

EBA KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EBA kurs başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınıyor.Öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapılabiliyor ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat edilebiliyor. Haziran ayında yapılan başvurular yine aynı ay içinde sonuçlanıyor. EBA kurslarında eğitim ise temmuz, eylül arasında veriliyor.

EBA BAŞVURU SAYFASI

EBA KURSLARI KAÇ GÜN, KAÇ SAAT SÜRER?

EBA kurslarına kayıt olacakların bilmesi gereken en önemli konulardan biri de ders saatleridir. Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Halk eğitimi merkezince yürütülen kurslarda ise; yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Kurslarda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 16 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz.