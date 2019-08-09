EBA nedir, ücretli mi? EBA sistemi merak edilenleri…

Eğitim- öğretim hayatı devam eden öğrenciler teknolojinin de gelişmesi ile bilgiye daha hızlı ulaşıyor. Araştırma yapmak, bir konu hakkında fikir sahibi olmak artık çok daha az zahmetli. Ama bu hız beraberinde kalitesiz içerik de sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretici tarzı ile beğeni kazanan EBA’yı öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açtı. Öğretmenlerin döküman paylaşımı sağlayabildiği EBA’da öğrenciler ihtiyaç duydukları öğretilere ulaşabiliyor. İşte EBA’nın içeriğine dair merak edilenler.

EBA NEDİR? EBA ÜCRETLİ Mİ?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğrenci ve öğretmenlere birçok farklı konuda kolaylık sağlamak için ücretsiz olarak hizmet verir. EBA kısaca çevrimiçi eğitim platformudur. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. EBA üzerinden çok çeşitli ve eğitici derslere ulaşılabilir. EBA’nın içinde ses, haber, video gibi modüller de vardır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunar.

EBA’YA KİMLER GİREBİLİR?

EBA’ya görev kodları tanımlı MEBBİS’te kayıtlı öğretmenler, eğitim fakültesi üniversite öğrencileri ve akademisyenler giriş yapabilmektedir. Aşağıdaki bağlantı linkine tıklayarak EBA’ya direkt giriş yapabilirsiniz…

EBA GİRİŞ EKRANI

EBA’NIN İÇERİĞİNDE NELER VAR

Kitap

Video

İnfovideo

İnfografik

Mobil uygulamalar (Android ve İOS)

Web uygulamaları

Dökğman

Dergi

Görsel

Ses

Haber