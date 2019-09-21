EBA öğrenci kaydı: EBA e-Kurs öğrenci kaydı nasıl yapılır? DYK başvuru ekranı…

Öğrenciler ve öğretmenlerin ayrı başvuru tarihlerinin bulunduğu 2019 DYK sistemi ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. EBA kurs kaydı nasıl yapılacak sorusunu merak eden öğrenciler ve veliler EBA e Kurs öğrenci kaydına dair ayrıntıları haberimizde bulabilirler…

E KURS KAYDI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Öğretmenler ve öğrenciler başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından EBA kurs ekranına ulaşmak ve işlemleri tamamlamak istiyor. Aşağıda yer alan E-Kurs başvuru linkine tıkladıktan sonra, sağ üstte bulunan öğrenci girişi butonuna basınız. Bu butona bastıktan sonra karşınıza 3 seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler, E-Okul öğrenci girişi, açık lise öğrenci girişi ve mezun öğrenci girişi şeklinde olacak. Buradan, size uygun olanı seçtikten sonra kayıt işleminize başlayabilirsiniz.

E KURS ÖĞRENCİ BAŞVURU EKRANI

EBA NEDİR? EBA ÜCRETLİ Mİ?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğrenci ve öğretmenlere birçok farklı konuda kolaylık sağlamak için ücretsiz olarak hizmet verir. EBA kısaca çevrimiçi eğitim platformudur. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. EBA üzerinden çok çeşitli ve eğitici derslere ulaşılabilir. EBA’nın içinde ses, haber, video gibi modüller de vardır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunar.

EBA’NIN İÇERİĞİNDE NELER VAR

Kitap

Video

İnfovideo

İnfografik

Mobil uygulamalar (Android ve İOS)

Web uygulamaları

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Dergi

Görsel

Ses

Haber