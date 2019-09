Eğitim sisteminin ‘ezberci’ olduğunu bakanlık kanıtladı

İlkokul 4. sınıftaki 112 bin çocuk üzerinde yapılan araştırmaya göre; Türkçe anlama düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 59,97 yani her 100 çocuktan 40'ı okuduğunu anlamıyor. Fen Bilimleri Testi'nde akıl yürütme sorularını doğru cevaplama oranı yüzde 61,4 yani 10 çocuktan sadece 6'sı akıl yürütebiliyor. Matematikteyse akıl yürütme düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 49,08 yani 2 çocuktan biri sadece mantıkla çözülebilecek matematik sorularını çözemiyor. Buna karşın matematik – fen bilgisi formüllerini ezbere bilen çocuklar tüm test gruplarında Türkçe dersinden daha başarılı çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden ilk kez yaptığı, Öğrenci Başarı İzleme Araştırması'nın 4. sınıfları kapsayan sonuçları yayımlandı. 7. ve 10. sınıf araştırma sonuçları daha sonra yayımlanacak.

MEB, 4. sınıflar düzeyindeki araştırmanın değerlendirme sonuçlarını, “Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA)-I: 2019 4. Sınıf Seviyesi” başlıklı raporda topladı. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin dokuzuncusu, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Emine Eroğlu ve Ümare Altun hazırladı.

10 çocuktan 4'ü okuduğunu anlamıyor

Araştırmaya ; 4. sınıf seviyesinde devlet ve özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler katıldı. Türkçe testini 112 bin 465 öğrenci, matematik alt testini 112 bin 322 öğrenci ve fen bilimleri alt testini ise 111 bin 742 öğrenci çözdü. Türkçe alt testinde “bilme” düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 63, “anlama” düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı ise yüzde 60 oldu.

Türkçeyi tam çözen sadece yüzde 4

Öğrencilerin bu testte aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 331,12 olduğu belirlenirken, öğrencilerin yüzde 26’sının puanının 400-500 aralığında olduğu tespit edildi. Testte tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerin oranı yüzde 3,55 oldu. Matematik alt testinde ortalama doğru cevap oranı “bilme” düzeyinde yüzde 63, “anlama” düzeyinde yüzde 59 ve “akıl yürütme” düzeyinde yüzde 49 olarak gerçekleşti. Türkçe'de 500 puan üzerinden ortalama başarı puanı 323 olurken, yüzde 24'ü 400-500 arasında puan alabildi. Öğrencilerin yüzde 4,34'ü ise tüm soruları doğru cevapladı.

Akıl yürütmede 100 çocuktan 40'ı geride

Fen bilimleri alt testinde bilme düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 65, uygulama düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 70 ve akıl yürütme düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Öğrencilerin fen bilimleri alt testinde aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 342,07 olarak gerçekleştiği ve öğrencilerin yüzde 31'inin 400-500 puan aralığında olduğu tespit edildi. Öğrencilerin yüzde 6,29'u ise tüm soruları doğru cevapladı.

Sistemin ezberci olduğu kanıtlandı

Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinden alınan puanlarla, öğrencilerin o derslerden 4. sınıf yıl sonu başarı puanları arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi. Bu ilişki, Türkçe alt testinde orta düzeyde iken matematik ve fen bilimleri testlerinde yüksek düzeyde gerçekleşti. Araştırma sonuçları, velilerin eğitim süreçlerine katılımının başarıyı artırdığını da ortaya koydu. Tüm alt testlerin her birinden alınan puanlarla, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine katılımı arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi.

Üniversite hedefi ilkokula inmiş

Üç alt testten her birinden alınan puanlarla öğrencilerin eğitim hedefleri arasındaki ilişkide de benzer bir tablo ortaya çıktı. Gelecekte alacakları eğitim konusunda henüz ilkokuldayken hedef koyan ve üniversite veya daha yüksek bir eğitim basamağını bitirmeyi hedefleyen öğrencilerin her bir alt testte aldıkları puanların hedef koymayanlara göre oldukça yüksek olduğu belirlendi.

Okula devam başarıyı artırıyor

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına ilişkin tespitlerin de yer aldığı rapora göre devamsızlık azaldıkça her bir testte başarının arttığı, hiç devamsızlık yapmayan öğrencilerin başarısının devamsızlık yapan öğrencilere oranla oldukça yüksek olduğu görüldü. Raporda, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinin her birinden alınan puanlarla okul yöneticileri ile öğretmenlerin kıdem yılı arasındaki ilişki incelendi ve kıdem yılı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığı ortaya çıktı. Ancak yönetici ve öğretmen deneyiminin bu etkisinin düşük düzeyde gerçekleştiği tespitine yer verildi.

Ödev ile başarı doğru orantılı

Ödev verme sıklığına ilişkin tespitlerin de yer aldığı rapora göre ödev verme sıklığı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığı belirlendi, ancak bunun etkisinin de düşük düzeyde kaldığı görüldü.