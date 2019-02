Eğitimde acı tablo! Uludağ Üniversitesi 364 basamak geriledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü tarafından dünya üniversiteleri sıralamasında Uludağ Üniversitesi 1226'ncı sıraya gerilemesini değerlendirdi.

“TIP BİLİMİNDE GERİLEDİ”

Sarıbal, ODTÜ bünyesinde 2009 tarihinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarının üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla her yıl dünya genel sıralaması ve bilim alanı sıralaması yaptığını hatırlattı. Yeni açıklanan 2018-2019 yılı raporunda, Uludağ Üniversitesi’nin hem dünya genel sıralamasında hem de tıp ve sağlık bilimleri alanında büyük bir gerileme içinde olduğunun görüldüğünü kaydeden Sarıbal, şunları söyledi:

“İLK 500 İÇİNDE HİÇBİR ÜNİVERSİTEMİZ BULUNMUYOR”

“Sadece Bursa'nın değil ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından olan Uludağ Üniversitesi'nde bilim için çanlar çalıyor. Uludağ'da adeta bilimsel kuraklık yaşanıyor. ODTÜ'nün bilimsel verilere dayanarak hazırladığı listeye göre Uludağ Üniversitesi büyük bir gerileme dönemine girdi. Dünya üniversitelerinin yarıştığı sıralamaya göre Uludağ Üniversitesi 7 yılda tam 364 basamak gerileyerek 1226'ncı sırada yer aldı. Bu hem Bursa için hem Uludağ Üniversitesi için üzücü olduğu kadar, ülkemiz adına da büyük bir kayıp. Çünkü sadece Uludağ Üniversitesi değil, diğer üniversitelerimiz de geriliyor. Aynı raporda ilk 500 içinde hiçbir üniversitemiz yer almıyor.”

“BU TABLONUN DEĞİŞMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”

“Siyasal iktidar her yerde üniversite binası açıyor ama bu binaların üniversite ile hiçbir ilgileri yok.” diyen Sarıbal sözlerini şöyle sürdürdü “ Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ülkemiz büyük gerileme yaşıyor. Siyasal iktidar yetişmiş akademik kadroyu sudan bahanelerle üniversitelerden uzaklaştırdı. Yerine ahbap çavuş ilişkileriyle yeterliliği şüpheli kişileri doldurdu. Gelinen nokta bu. Bilimsel araştırma yapamayan, üniversiteden başka her şeye benzeyen eğitim kurumları oluştu. AKP ve Saray Rejimi durdukça bu tablonun değişmesi de mümkün görünmüyor.”